Leistbarer Wohnraum für Altach

In der Löherstraße wird derzeit eine neue Wohnanlage für den integrativen Wohnbau errichtet.

Altach . Das Projekt Wohnen500+ der Vorarlberger gemeinnützigen Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft hat sich in den vergangenen vier Jahren zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt und so entsteht nun auch in der Gemeinde Altach die erste Wohnanlage dieser Art.

In der Löherstraße laufen derzeit die Arbeiten für das erste 500+ Haus in Altach, welches im bewährten Holzmodulbausystem errichtet wird. Das vom Dornbirner Architekten Johannes Kaufmann geplante Haus wird am Ende Platz für elf neue Wohnungen bieten und alle Wohnungen sind zudem barrierefrei. Das gesamte Gebäude ist über einen Personenaufzug zugänglich, ist voll unterkellert und bietet elf Tiefgaragenplätze. Die elf Mietwohnungen gliedern sich in eine 2-Zimmer-Wohnung, neun 3-Zimmer-Wohnungen sowie eine 4-Zimmer-Wohnung – alle Einheiten verfügen über einen Balkon bzw. ausreichend Grünflächen. Derzeit findet die Vermittlung und Vergabe der Wohnungen durch die Gemeinde Altach statt – damit wird sichergestellt, dass die vorhandenen Wohnungen in die richtigen Hände gelangen und können unter anderem auch als Startwohnungen für junge Altacher Verwendung finden. Die Fertigstellung bzw. die Erstvermietung ist für Dezember 2020 vorgesehen.