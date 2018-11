Leistbare Miete steht im Vordergrund

Die Wohnanlage Union bietet städtisches Flair für umweltbewusste Menschen.

Lustenau. In zentraler Lage und quasi direkt am Rhein gelegen wird die Wohnanlage UNION, unweit des Grenzübergangs Lustenau-Au, errichtet. Der Bau von modernen Mietwohnungen an der Reichsstraße 4 und 4 a zielt speziell darauf ab, den Bewohnern umweltbewusstes und leistbares Wohnen zu bieten. So heißt das Programm der Revital Bauträger GmbH., die auch Ansprechpartner für die Vermietung der 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zwischen 50 bis 65 Quadratmeter ist. Wolfgang Hefel von Revital und Mitarbeiterin Ana Skraba luden kürzlich zur Informationsveranstaltung auf die Baustelle ein. Sie zeigten den Baufortschritt und zwei bereits fertiggestellte Musterwohnungen. Eine 2-Zimmer-Wohnung wurde fertig ausgebaut, eine 3-Zimmer-Wohnung konnte bereits komplett möbliert besichtigt werden. Ein außergewöhnliches Zuckerl bekamen jene Besucher geboten, die sich im Vorfeld die Miete einer Wohnung bereits vertraglich gesichert hatten. Unter ihnen wurde eine Wohnungseinrichtung im Wert von rund 6.000 Euro verlost.