Leistbar Wohnen, weniger Arbeiten und ganz viel Aloha

Der SPÖ-Parteivorsitzende Andreas Babler und die Jungunternehmerin Linda Peterlunger sind am Mittwoch zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Seit fast zehn Jahren ist Andreas Babler Bürgermeister von der 20.000-Einwohner-Stadt Traiskirchen in Niederösterreich. Seit März ist der 50-Jährige des weiteren Mitglied des Bundesrates. Und seit Juni - nach turbulenten Monaten der Wahl – auch der Bundesparteivorsitzende der SPÖ. Mit VN-Innenpolitik-Redakteur Maximilian Werner spricht Babler in „Vorarlberg LIVE“ am Mittwoch über seine Eindrücke, die er von seiner Comeback-Tour durch alle österreichischen Bezirke hat, wie Wohnen wieder für alle leistbar werden soll und seine Idee von der 32-Stunden-Woche.