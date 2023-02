Leipzig vor CL-Duell mit ManCity voller Zuversicht

Der Außenseiterrolle zum Trotz zeigt sich RB Leipzig vor dem Duell in der Fußball-Champions-League mit Manchester City betont zuversichtlich.

Die Sachsen fühlen sich für das Achtelfinal-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Englands Meister gerüstet, ein Fragezeichen steht jedoch hinter ihrem erst zurückgekehrten Topscorer Christopher Nkunku. In der zweiten Mittwoch-Partie will sich Inter Mailand gegen Porto eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 14. März verschaffen.

Leipzig gelang am Samstag mit dem 3:0 in Wolfsburg die Generalprobe, von seinen jüngsten 20 Pflichtspielen hat der Club von Konrad Laimer und Xaver Schlager nur eines verloren. Nkunku war nach dreimonatiger Verletzungspause wieder dabei, gegen City wird der Franzose aber zu Beginn nur auf der Bank sitzen. Der 25-Jährige konnte am Dienstag nicht das ganze Abschlusstraining absolvieren. "Christo hat muskulär reagiert auf den Einsatz in Wolfsburg. Wir müssen schauen, wie es ihm geht", sagte Trainer Marco Rose.