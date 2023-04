Leihoma statt Kindi?

Der Leihoma Service in Vorarlberg feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Dieser Dienst wird von vielen Familien aus dem Ländle in Anspruch genommen — die Nachfrage steigt stetig. WANN & WO hat Leihoma Susanne Jägel an einem Nachmittag begleitet.

Julian und Sophia haben viel Spaß mit Leihoma Susanne.