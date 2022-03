Bludenz. Die Reihe „Gesundheit im Gespräch“ startet mit vielen spannenden Vorträgen in die Frühlingssaison.

Zum Auftakt spricht dabei am Dienstag, 22. März, Christiane Huber-Hackspiel zum Thema Leichtigkeit und Wohlbefinden im Alltag.

Voller Energie am Morgen aus dem Bett und mit Leichtigkeit den Alltag meistern?! Manche Menschen haben auch nach einem anstrengenden Tag noch genug Energie für Dinge, die sie gerne tun. Andere hingegen fühlen sich bereits am Morgen abgeschlagen und energielos. In ihrem Vortrag „Leichter Leben – Mehr Energie und Wohlbefinden“ zeigt die selbständige Supervisorin Christiane Huber-Hackspiel Möglichkeiten auf, wie man durch die Kraft der Gedanken wieder mehr Leichtigkeit und Lebensfreude ins Leben bringt.