Leichte Erreichbarkeit für Züge und Busse

Überwachungssystem am Bahnhof Lustenau soll Funktion der Lifte verbessern.

Lustenau. Züge und Busse am neuen Bahnhof Lustenau sollen möglichst bequem und vor allem problemlos erreichbar sein. Dass dies noch nicht immer der Fall ist, wurde unlängst von Benützern der Dienstleistungen der ÖBB aufgezeigt. Die VN-Heimat berichtete. Stein des Anstoßes sind fallweise defekte Lifte und die dann fehlenden Alternativen bei den vorhandenen Treppen für Fahrräder oder Kinderwagen. Rampen zur Erreichbarkeit der Unterführung waren in den Bauplänen der ÖBB von Anfang an nicht vorgesehen. Die Bereitschaft zur lösungsorientierten Zusammenarbeit der ÖBB Infrastruktur AG für nachträglich anzubringende Schiebehilfen war offenbar nicht gegeben.