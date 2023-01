Leiche von Milliardärssohn in Luxus-Hotel gefunden

Der Sohn des ehemaligen "Leifheit"-Chefs wurde tot in einem Hotelzimmer in Zürich aufgefunden.

Am 10. Jänner wurde der Sohn eines erfolgreichen Unternehmerpaars aus Deutschland in einem Luxushotel in Zürich tot aufgefunden. Das bestätige die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft gegenüber "Bild". Die Todesursache sei noch Unklar, der Sprecher meint: "Wie üblich bei solchen Todesfällen untersucht die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei die Umstände."