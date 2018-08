Leiblachtaler Ferienprogramm: Willkommen auf dem Yak-Hof in Halden

Lochau. Der Besuch auf dem Bauernhof Yak in Halden hoch über Lochau war ein besonderes Highlight im Leiblachtaler Ferienprogramm mit über 100 verschiedenen Veranstaltungen.

Zahlreiche Kinder nutzten gerne die Gelegenheit, zusammen mit Jessica Hotz und Luki an einem Vormittag den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Hotz-Diem in Halden kennenzulernen. Im Mittelpunkt stand natürlich die imposante Yak-Herde, die hier in Lochau an den steilen Pfänderhängen eine neue Heimat gefunden hat. Viel Spaß hatten die Kinder auch bei den jungen Schweinen. Weiters tragen auch Truthähne, Strauße, Hühner, Gänse, Hund und Katze sowie Obst und Gemüse zur Vielfalt dieses innovativen Bauernhofes bei.