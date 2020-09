Leiblachtaler Ferienprogramm: Try 4 wheels mit dem ÖZIV-Landesverband Vorarlberg

Lochau. Alljährlich bietet der ÖZIV-Landesverband Vorarlberg im „Leiblachtaler Ferienprogramm“ einen Rollstuhlsensibilisierungs-Workshop an.

Bei „Zita“ am Lochauer Kaiserstrand spendierte Karin Stöckler allen ein wohlverdientes Eis, bevor es am See entlang, durch steile Unterführungen und Schotterwege, wieder zurück zum Ausgangspunkt beim Gemeindeamt ging. Begleitet wurde dieser Erfahrungsworkshop weiters von Isabella Freudenthaler (Projektleiterin Leiblachtaler Ferienkalender) sowie Verena Sutter (ÖZIV-Sekretärin).