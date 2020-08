Leiblachtaler Ferienprogramm: „Brötchen backen“ bei Melitta Sohm in Lochau

Lochau. „Brötchen – lecker, lecker“ hieß es kürzlich im Rahmen des Leiblachtaler Ferienprogramms beim „Brötchen backen“ mit Melitta Sohm. Da war im üppigen Naturgarten in der Hörbranzer Straße in Lochau wieder einiges los!

Schon seit neun Jahren lädt das Team vom Obst- und Gartenbauverein Leiblachtal die Kinder in den Sommerferien zu einem abwechslungsreichen Nachmittag in Melitta´s Garten. Heuer stand wieder „Brötchen backen“ auf dem Programm. Wie in den letzten Jahren war dieses Angebot innerhalb weniger Minuten ausgebucht. Und so trafen sich elf Kinder, um in der „Backstube“ unter Anleitung von Ruth, Martina, Christine oder Herbert den Teig zu mischen und zu kneten und die Teigstücke dann in den eingeheizten Pizzaofen zu schieben.