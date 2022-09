Leiblachtaler Eisenreiter feiern Saisonabschluss

Großes Fest der Motorradfahrer im Leiblachtal

Am Samstag, den 10.09.2022 luden die Leiblachtaler „Eisenreiter“ zum großen Saisonabschluss 2022 nach Lochau. Von den kleineren Regenschauern ließen sich viele Zweiradfahrer und Zweiradfans nicht von einem Besuch abhalten. Manche wetterfeste Biker kamen sogar mit ihren Maschinen und so war auch der Klang der hubraumstarken Motoren zu hören. Die Mitglieder der „Eisenreiter“ haben ihr Vereinslokal, den legendären „Hubraum“, direkt an der an der Grenze Hörbranz/Lochau/Lindau in der Lindauerstraße bei der Motorradwerkstatt Lakeside Motorcycles in Lochau. Bei dem Verein sind alle Zweiradfahrer und Zweiradfreunde, weiblich und männlich, Jung und Junggeblieben, mit und ohne Motorrad, herzlich willkommen und werden gerne aufgenommen.

Die „Eisenreiter“ mit ihren über 50 Helferinnen und Helfern hatten angesichts der Wetterprognosen bestens vorgesorgt. Am Parkplatz war zum Schutz der kleineren Regenschauer ein Zeltdorf errichtet, die Bühne war vorsichtshalber wettersicher verpackt. Auch mit dem Programm für den Abschlusstag hatte sich der Motorradverein viel Arbeit gemacht. Ab 10.00 Uhr öffnete Werkstattinhaber Micha seine Motorradwerkstatt Lakeside Motorcycles und alle Interessierten konnten einen Blick in die Hallen werfen, in denen Zweiräder aller Marken gewartet sowie auf- und umgebaut werden. Motorräder in Arbeit, besondere Ausstellungsstücke und Motorradteile standen dafür bereit. Für Fragen, Beratung und „Benzingespräche“ war Michael Micha Ehret immer zur Stelle. Ab 16.00 Uhr wurde es dann am Parkplatz musikalisch. Mooses mit seiner unverwechselbaren Stimme sorgte für den perfekten Einstieg in den Abschlussabend. Danach heizten „Gris Gris“ mit Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug sowie einer mitreißenden Bühnenpräsenz den Besuchern ein. Ohne große Unterbrechung überzeugten anschließend „The Wilbury Trio R4“ mit „echter und handgemachter“ Musik. Mit ihrem eigenen und leidenschaftlichen Sound, der einzigartigen Stimme von Frontsängerin Suzie Lucas wurden die Gäste in die Musikwelt mitgerissen. Es wurde mitgetanzt, mitgeklatscht und mitgesungen. Dass zu späterer Stunde die Temperaturen im einige Grad sanken, merkten die meisten deshalb gar nicht. Nach den begeisternden Live-Auftritten der Musiker trat im „Hubraum“ noch DJ HONZZ an die Turntables und verlängerte mit seinen Hits die Nacht. Während des ganzen Tages sorgten die Eisenreiter und ihre Helfer für leckere Speisen, Kuchen und kühle Getränke für die Besucher, Gäste und Mitglieder der befreundeten Motorradvereine. Im „Hubraum“ konnte man das Barfeeling eines Motoradclubraumes erleben. Eisenreiter-Präsident Christian Mais und Vize Andi HONZZ Haller waren sich einig, dass so ein Abschlussfest nur möglich ist, wenn alle im und um den Verein engagiert mithelfen, mitarbeiten und mitfeiern.