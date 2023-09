Lehrstart bei der illwerke vkw

Beim Landesenergieversorger absolvieren 24 neue Lehrlinge ihre Ausbildung in sieben verschiedenen Lehrberufen.

Bregenz/Vandans. 20 Burschen und 4 Mädchen starteten Anfang September ihre Karriere bei der illwerke vkw. Bei Vorarlbergs größtem Energiedienstleister wartet auf die Neuankömmlinge nun eine qualitativ hochwertige Ausbildung in den sieben Ausbildungszweigen Elektrotechnik, Metalltechnik, Mechatronik, Applikationsentwicklung-Coding, Informationstechnologie-Systemtechnik, Büro und E-Commerce.

Zwei Jugendliche haben sich für die Ausbildungsform „Duale Akademie“ Elektrotechnik bzw. Applikationsentwicklung entschieden. Kennenlerntage im Montafon Einen ersten Vorgeschmack auf ein vielfältiges und spannendes Arbeitsleben erhielten die jungen Männer und Frauen im Rahmen der bereits traditionellen Kennenlerntage am Bewegungsberg Golm. Bei einem abwechslungsreichen Programm stand in zwei Tagen nicht nur das Kennenlernen im Fokus, sondern auch ein spannendes Team-Training in Kooperation mit dem Österreichischen Bundesheer.