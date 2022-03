Lehrlingsstammtisch mit Staatssekretärin und Bürgermeister

Bludenz. Am Montagabend fand der Lehrlingsstammtisch mit Staatssekretärin Claudia Plakolm und dem Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann statt.

„Vorarlberg ist mit rund 6.800 jungen Menschen in einer Lehrausbildung auf jeden Fall ein Land der Lehre und das ist gut so. Ich glaube, wir müssen jedenfalls stark am Image der Lehre allgemein arbeiten: die Lehre ist nicht der Plan B, wenn es mit der Schule nicht klappt, sondern Plan A für eine praktische Ausbildung, mit der man sich danach selbständig machen oder aber auch ein Studium oben draufsetzen kann“, so Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.