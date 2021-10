Lehrlingsmesse war wieder ein voller Erfolg

Auch die vierte Lehrlingsmesse im Winzersaal in Klaus bot den Besuchern zahlreiche nützliche Informationen.

27 Unternehmen und 3 Beratungsstellen aus dem Vorderland stellten bei der Lehrlingsmesse am vergangenen Samstag im Winzersaal in Klaus eine breitgefächerte Auswahl an Lehrberufen vor, und Interessierte konnten sich dabei ein Bild über die vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region machen. Neben interessierten Eltern waren es vor allem Schüler aus den Vorderlandgemeinden, welche sich hier Informationen über den weiteren beruflichen Werdegang holten. Die unterschiedlichsten Unternehmen aus der Region stellten ihre Arbeit vor und die Jugendlichen konnten auch selber Hand anlegen.