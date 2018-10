Lehrlingsmesse und Bildungstag lockte viele Besucher

Zu einem Besuchermagnet gestaltete sich dieses Jahr wieder die Lehrlingsmesse und der Bildungstag amKumma in der Kulturbühne AmBach.

Götzis Der Einladung der Wirtschaftsgemeinschaft amKumma mit Obmann Manfred Böhmwalder an der Spitze waren Hunderte Jugendliche und deren Eltern gefolgt. Am vergangenen Samstag standen alle Zeichen in der Kulturbühne unter dem Motto „Lehre und Ausbildung“. Die Jugendlichen bekamen die Möglichkeit, sich über verschiedene Lehrberufe und Unternehmen zu informieren. Zur offiziellen Eröffnung hatten sich sowohl Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser als auch der Götzner Bürgermeister Christian Loacker anerkennende Worte überlegt.