Lehrlingsmesse informiert

77 Lehrberufe zum Kennenlernen bei der großen Lehrlingsmesse in Nenzing

Wer sich über zahlreiche verschiedene Lehrberufe informieren und tolle Ausbildungsbetriebe kennen lernen will, ist bei der Lehrlingsmesse der „Lehre im Walgau“ genau richtig. In diesem Jahr sind 56 Aussteller am 09. + 10. November in der Walgautennishalle Nenzing dabei. Mit der Firma Schmid Anlagenbau ist zum ersten Mal ein Ausbildungsbetrieb aus Göfis als Aussteller dabei.