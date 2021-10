Lehrlingsmesse in der Burg war bestens besucht ein voller Erfolg

Rund 600 Besucher: Viel Interesse an der Russmedia Lehrlingsmesse in der Schattenburg

FELDKIRCH Reger Andrang herrschte in der Schattenburg auf der von Russmedia am Freitag veranstalteten „Lehrlingsmesse in der Burg“. Die Chance, seinen persönlichen Zukunftsjob im historischen Gemäuer zu finden, wollte sich niemand entgehen lassen.