Die Lehrlingsmesse beim Bähnle war ein voller Erfolg

Lustenau. Am vergangenen Freitag fanden sich hunderte Jugendliche bei strahlendem Sonnenschein auf der von Russmedia veranstalteten Lehrlingsmesse beim Bähnle vor dem Panorama des Rheins ein. Mit dem achten Schuljahr stehen für die Jugendlichen berufliche Entscheidungen an. Auf der Messe war es möglich durch einen Berufsorientierungstest seine Stärken herauszufinden. In einem Waggon des Bähnles bestand die Möglichkeit professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. Experten gaben Tipps für Bewerbungsgespräche und peppten Bewerbungsunterlagen auf.