Lehrlingsmesse als Karrieresprungbrett

2.400 Besucher, über 50 Aussteller und über 80 Lehrberufe auf Lehrlingsmesse in Frastanz

FRASTANZ Großer Andrang herrschte mit rund 2.400 Besuchern auf der von der „Lehre im Walgau“ erstmals in Frastanz in der ehemaligen MÖMAX-Lagerhalle in der Nähe der Energiefabrik an der Samina veranstalteten Lehrlingsmesse 2022. Auf über 2.000 Quadratmetern erhielten interessierte Jugendliche Informationen aus erster Hand.