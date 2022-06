Lehrermangel, Strombonus und Geburtenstation

Bildungsminister Dr. Martin Polaschek, illwerke vkw Kommunikationsleiter Andreas Neuhauser und SPÖ-Landtagsabgeordnete Elke Zimmermann heute in "Vorarlberg LIVE".

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die illwerke vkw ein Ergebnis in Höhe von 136 Millionen Euro. Letzte Woche beschloss der Aufsichtsrat eine Sonderdividende an das Land. Somit wird jedem Kunden ein Bonus ausgezahlt werden. "Um die Zukunft zu gestalten, brauchen wir diese finanzielle Kraft. Bis 2030 investieren wir 2 Milliarden Euro in den Neubau und den Erhalt unserer Anlagen. Das geplante Lünerseewerk II mit einem Projektvolumen von weiteren 2 Milliarden Euro nicht mitgerechnet", so Finanzvorstand Dr. Christof Germann. Andreas Neuhauser, Kommunikationsleiter der illwerke vkw redet heute in "Vorarlberg LIVE" über Antiteuerungsmaßnahmen und eine klimaschonende Energiezukunft.