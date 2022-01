Lehre mit anschließender Karriere

Lukas Rhomberg: Erst Lehre, jetzt Lehrlingsausbilder und stellvertretende Leitung des Elektrofachmarkts

„Die Lehrzeit ist ein sehr prägender Lebensabschnitt für die jungen Menschen. Dieser Verantwortung bewusst, legen wir besonderen Wert in die fachliche und persönliche Weiterentwicklung der Jugendlichen“, erklärt Rhomberg, der als ehemaliger Lehrling 2022 die Lehrlingsausbildung bei den E-Werken Frastanz übernommen hat. Von über 80 Mitarbeitern sind rund 20 Lehrlinge bei den E-Werken Frastanz engagiert, also knapp ein Viertel der Belegschaft. Eine eigene Lehrwerkstätte, fortlaufende Aus- und Weiterbildungen, und die Möglichkeit zur „Lehre mit Matura“ bieten Jugendlichen beste Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Ausbildung.

Was macht die Lehre bei den E-Werken Frastanz attraktiv? Hierfür gibt es eine Vielzahl an Gründen. Zusammenfassend würde ich das Engagement für die Lehrlingsausbildung und deren umfassende Ausbildung, das entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sowie die Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Aufstiegschancen hervorheben.

Bei der Lehre als Elektroinstallationstechniker/-in liegt der Fokus zu Beginn der Lehrzeit auf dem Erlernen der Grundlagen und dem praxisorientierten Umsetzen in der eigenen Lehrwerkstätte. Nach gründlichem Einlernen folgen begleitende Einsätze auf Baustellen, in Unternehmen und Privathaushalten. Im 2. und 3. Lehrjahr erhalten Lehrlinge fundierte Einblicke in das Geschäftsfeld dStromerzeugung und lernen die Stromerzeugungskette der E-Werke Frastanz kennen. Ebenso wird die Technik des Multimedianetzes erklärt und die neueste Glasfasertechnologie vermittelt. Die Lehrzeit beträgt 3,5 Jahre bzw. vier Jahre mit der begehrten Zusatzausbildung Prozessleit- und Bustechnik.