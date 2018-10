Lehre live erleben bei der 3. Emser Lehrlingsbörse

Über 20 Betriebe stellten bei der 3. Lehrlingsbörse zahlreiche Lehrberufe im Löwensaal vor

Zahlreiche Jugendliche und deren Eltern sowie etliche Klassen der Hohenemser Mittelschule Markt mit ihren Lehrern informierten sich über das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten der über 20 an der Lehrlingsbörse teilnehmenden Betriebe. Dabei konnten die Jugendlichen auch erste Handgriffe in den einzelnen Berufssparten einüben, einfache Werkstücke herstellen und dabei auch wertvolle Informationen von Lehrlingen und deren Ausbildnern einholen. Informationen und Tipps zur Bildungs- und Berufsberatung gaben auch verschiedenste Organisationen und Institutionen wie das Arbeitsmarktservice, das BIFO Beratung für Bildung und Beruf sowie das aha Jugendinformationszentrum. Bei verschiedenen Gewinnspielen konnte man sich zudem schöne Preise sichern. Neben den vielen Betrieben aus allen möglichen Branchen war auch die Stadt Hohenems mit ihren Lehrlingsangeboten und Infos über ihre Forstabteilung auf der 3. Lehrlingsbörse vertreten.