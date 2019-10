â€žLehre gesucht!â€œ â€“ Info-Folder vom aha wurde neu aufgelegt

Wo finde ich eine Lehrstelle? Wann und wie kann ich das Unternehmen kennenlernen? Und woher bekomme ich diese Informationen? Wo finde ich eine Lehrstelle? Wann und wie kann ich das Unternehmen kennenlernen? Und woher bekomme ich diese Informationen?

Der Folder „Lehre gesucht!“ gibt Jugendlichen eine Antwort auf all diese Fragen. Aufgeteilt in Ober- und Unterland, finden junge Menschen Termine für Lehrlingsmessen, Tipps für die Lehrstellensuche und eine Übersicht von Unternehmen mit ihren Lehrstellen, Kontaktpersonen und Schnuppertagen. Der Info-Folder ist kostenlos im aha in Dornbirn, Bregenz und Bludenz erhältlich oder kann online unter www.aha.or.at/downloadservice bestellt werden.