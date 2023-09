Lehrberufe entdecken und Chancen nutzen

Die Chancen.Lust Lehrstellenmesse findet am 28. September von 8 – 12 und 13.30 – 16.30 Uhr im Reichshofsaal in Lustenau statt.

Schüler:innen, Eltern und Interessent:innen können sich an diesem Tag bei den Lustenauer Betrieben und diversen Beratungsstellen zu den vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Ort informieren.

In der 8. Schulstufe stehen bei den Schülerinnen und Schülern wegweisende Entscheidungen zu ihrer weiteren Ausbildung an. Der ungezwungene Rahmen der Chancen.Lust Lehrstellenmesse erlaubt es den Ausbildner:innen und Jugendlichen, sich in angenehmer Atmosphäre gegenseitig kennenzulernen und mögliche gemeinsame Zukunftspläne zu schmieden.