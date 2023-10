Legionär Hrazdira sorgt für klassischen Fehlstart der VEU Feldkirch in Kufstein

Der HC Kufstein und die VEU Feldkirch läuteten am Freitag die dritte Saison der Ö Eishockey Liga ein. Die Tiroler feierten gegen die Vorarlberger in der Division West einen 4:1-Heimsieg. Matchwinner bei Kufstein war Goalgetter David Hrazdira mit drei Volltreffern.

Wie schon in der letzten Spielzeit sorgten die Fans in der Kufsteiner Eisarena gleich beim ersten Match für eine gute Kulisse und Atmosphäre. Die über 500 Zuschauerinnen und Zuschauer mussten sich allerdings beim Heim-Auftakt bis zur 16. Minute gedulden, ehe der tschechische Goalgetter David Hrazdira die 1:0-Führung für die Dragons erzielte. Die VEU Feldkirch, nur mit 14 Feldspielern angereist, hielt dagegen und hatte im ersten Abschnitt mit 12:9 sogar mehr Torschüsse. Im zweiten Abschnitt sorgte Dominique Saringer in Überzahl früh für das 2:0 (23.) für das Team von Head Coach Ivo Novotny. Als David Hrazdira nach Zuspiel von Rückkehrer Taylor Holst - der Verteidiger hatte bereits von 2015 bis 2017 bei den Festungsstädtern gespielt und war kurz vor Saisonbeginn nach dem ÖEL-Rückzug von Wattens zu den Dragons gewechselt – mit seinem zweiten Treffer knapp nach Halbzeit auf 3:0 stellte, schien die Partie vorzeitig entschieden zu sein. Das Team vom neuen dänischen Head Coach Lars Foder gab sich aber nicht geschlagen und kam in einem 5:3-Powerplay durch Joonatan Kyllönen (36.) auf 1:3 heran. Im letzten Abschnitt machte David Hrazdira mit seinem dritten Treffer knapp drei Minuten vor dem Ende mit dem 4:1 für den HC Kufstein alles klar.