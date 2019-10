Legionärswechsel beim EHC: Hurtubise ersetzt Carter

Zum Leidwesen des EHC Vorstandes aber auch des Spielers selbst konnte Matt Carter die in ihn gesetzten Erwartungen in den ersten Spielen der Alps Hockey League nicht erfüllen.

Zum Leidwesen des EHC Vorstandes aber auch des Spielers selbst konnte Matt Carter die in ihn gesetzten Erwartungen sowohl in der Vorbereitungsphase als auch in den ersten Spielen der Alps Hockey League nicht erfüllen. Aus diesem Grund riss der Vorstand die Reißleine und ersetzt den Kanadier durch seinen Landsmann Mark Hurtubise.

Hurtubise ist im europäischen Eishockey kein Unbekannter. Der 35-jährige in Montreal geborene Stürmer kann auf Erfahrungen aus der DEL, den höchsten Ligen in Schweden und Finnland sowie aus der EBEL verweisen. In der letzten Saison stürmte er für die Nottingham Panthers in der höchsten englischen Liga.