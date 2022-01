Legionär geht weg, die VEU braucht einen starken Neuen

Die VEU Feldkirch muss den Abgang von Marcell Revesz verkraften.

Die BEMER VEU Feldkirch geht konsequent den Weg jungen Spielern eine Plattform zu geben um sich weiter zu entwickeln. So kam im letzten Sommer auch Marcell Revesz zur VEU und konnte im Try Out überzeugen. Der 21-jährige Ungar, der auch über einen Schweizer Spielerpass verfügt wechselt nun auf eigenen Wusch in die benachbarte Schweiz.