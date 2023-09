Großes Kilbi-Fest zog hunderte Besucher auf den Volksschulplatz in Tschagguns

Bei hochsommerlichen Temperaturen gab es für alle Interessierten am vergangenen Sonntag das traditionelle Kilbi Fest in Tschagguns unter dem Motto “Lederhose,Hemd oder Dirndl“. Dabei wurde vom Gola-Verein, der die große Sause organisierte, allerlei für groß und klein geboten. Bereits nach der Messfeier spielte die Harmoniemusik Tschagguns zum Frühschoppen auf und unterhielt unterschiedlichen Musikstücken die zahlreich erschienen Gäste.

Unter großen Schirmen und unter der Überdachung zwischen Volksschule und Turnsaal ließ es sich bei einem kühlen Drink gut aushaltern. Am Nachmittag gab es fetzige Unterhaltungsmusik von der Formation „Die Höfis“. Neben den typischen kulinarischen Angeboten von Grillhendl über Kilbi Bürger und Currywurt war an diesem Tag vor allem kühles Bier und kalte Limo gefragt. Doch auch der kleine Krämermarkt von der „Alta Gme“ lud zum Stöbern ein. Dort wurden neben dem „Sura Kees“ auch Bekleidung und Haushaltswaren angeboten. Verschiedene Spiele wie etwa „Das verflixte Bett“ und eine große Tombola boten allen viel Abwechslung.

Doch das neue Führungsteam, das aus Katharina Moser, Lucas Wachter und Bianca Brandl besteht, hatte auch für die Kids etwas organisiert. So gab es ein Kinderschminken sowie eine Kinderbetreuung am Nachmittag. So kam sicherlich bei keinem der weit über hundert Besucher keine Langeweile auf und allesamt feierten die traditionelle Kilbi kurz vor dem Schulstart ausgelassen.