LED Umrüstung für dieses Jahr abgeschlossen

In Altach wurden auch in diesem Jahr wieder einige Straßenabschnitte mit den umweltfreundlichen LED Leuchten versehen.

Nachdem 2014 in der Rheinstraße mit der Umrüstung auf die LED Beleuchtung begonnen wurde, konnten in den letzten Jahren zahlreiche weitere Straßenzüge mit der neuen Technologie ausgestattet werden und mittlerweile leuchten bereits in rund 40 Prozent der Altacher Gemeindestraßen LED Lichter. In diesem Jahr konnten die Leuchten in der Lirerstraße, der Wichnerstraße und in der Emme mit neuen 9,1 Watt Leuchten ausgestattet werden. Damit kann der Energieverbrauch in den betroffenen Straßen um mindestens 50 Prozent verringern werden.