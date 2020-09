Stefan Jochum ist neuer Bürgermeister in Lech.

Der Bürgermeister von Lech am Arlberg, Ludwig Muxel (65), ist am Sonntag von den Bürgern der Gemeinde abgewählt, und durch Stefan Jochum ersetzt worden.

Muxel wollte noch eine Amtszeit

Jochum trat im März nicht an

Die politischen Verhältnisse in Lech sind mit der Gemeindevertretungswahl am 13. September deutlich komplizierter geworden. Traten in der Arlberg-Gemeinde 2015 und 2010 gar keine Listen bei der Gemeindewahl an, so waren es dieses Mal gleich vier. Neben Muxels "Liste Lech" standen auch Jochums Liste "Unser Dorf" sowie "Zusammen uf Weg" und "Zukunft wagen" zur Wahl. Die absolute Mehrheit erreichte aber keine der allesamt bürgerlichen Namenslisten. Von den 18 zu vergebenden Mandaten gingen acht an die "Liste Lech", fünf an "Unser Dorf", vier an "Zusammen uf Weg" sowie eines an "Zukunft wagen". Bürgermeister Jochum wird folglich die Zusammenarbeit suchen müssen, um Mehrheiten zusammenzubekommen.