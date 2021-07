Lech Zürs: Neue Zugerberg- und Madlochbahn

Ersetzt werden sie ab der Wintersaison 2021/22 - die Bauarbeiten werden in den Sommermonaten durchgeführt und werden Anfang Dezember 2021 abgeschlossen sein.

Im Skigebiet von Lech Zürs am Arlberg sind die Zugerberg- und die Madlochbahn auch als Verbindungsbahnen zwischen Lech/Oberlech, Zürs und Zug von zentraler Bedeutung. Nach mehr als 50 Dienstjahren treten die beiden Sessellifte nun ihren verdienten Ruhestand an. Ersetzt werden sie ab der Wintersaison 2021/22 von zwei top-modernen Bahnen, welche die Skifahrer rascher, komfortabler und ohne Wartezeiten auf den Berg bringen sollen. Die Bauarbeiten werden in den Sommermonaten durchgeführt und werden Anfang Dezember 2021 abgeschlossen sein.