Lech Museum und Teatro Caprile laden zur Theater-Wanderung

Lech, Zürs: „Ski Labor Lech“ macht ab 4. Februar die Geschichte des Wintersports in der Arlbergregion lebendig.

Premiere ist am 4. Februar.

Als Skipioniere den Arlberg eroberten, legten sie den Grundstein für den erfolgreichen Skitourismus in der Region. In knapp hundert Jahren haben sich Lech und Zürs zu beliebten Wintersportorten mit gehobener Hotellerie sowie zu begehrten Locations für Skifilme entwickelt. Die Geschichte und spannende Geschichten, die sich darum ranken, erzählt das Stück „Ski Labor Lech“ des Ensembles Teatro Caprile, das am 4. Februar Premiere feiert und bis 27. März insgesamt sechsmal stattfindet.