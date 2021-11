LeBron James nach ausgelöstem Tumult ausgeschlossen

Basketball-Superstar LeBron James ist am Sonntag beim 121:116-Sieg seiner Los Angeles Lakers bei den Detroit Pistons zum zweiten Mal in seiner NBA-Karriere ausgeschlossen worden.

Nächstes Treffen am Sonntag

Stewart wurde laut Angaben von Pistons-Coach Dwane Casey mit acht bis neun Stichen genäht. Die beiden Teams treffen bereits am Sonntag in Los Angeles erneut aufeinander. Die Lakers verbesserten ihre Saisonbilanz auf 9:9 Siege und schoben sich in der Western Conference vorerst auf Rang acht. Der Rekordmeister und Titel-Mitfavorit hinkt den eigenen Ansprüchen in dieser Saison bisher aber noch hinterher.