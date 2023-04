Lebenswert älter werden

Der Gesundheitszustand unserer Bevölkerung hat sich in den letzten Jahrzehnten stetig verbessert.

Es ist das Ziel der meisten Menschen, möglichst mobil, vor allem aber selbstbestimmt älter zu werden und das Leben so lang wie möglich genießen zu können.

Statistisch gesehen stürzt jede dritte Person über 65 Jahre mindestens einmal pro Jahr. Die häufigste Verletzung bei den über 75-Jährigen stellt der Oberschenkelhalsbruch dar (in Vorarlberg ca. 600 Fälle pro Jahr). Fast 50 Prozent aller Stürze passieren daheim. Mario Amann, Geschäftsführer von Sicheres Vorarlberg betont: „So ein Erlebnis bringt immer eine große Unsicherheit mit sich, denn nicht nur Knochen können brechen, sondern auch das Selbstbewusstsein. Diese Unsicherheit, vor allem aber die gesundheitlichen Folgen (oft ist eine dauerhafte Pflege von Nöten), sind für die Betroffenen äußerst belastend, keinesfalls aber ein Schicksal, das so akzeptiert werden muss.“

Die Ursachen für Stürze sind sehr vielfältig und individuell. Sie lassen sich daher auch nicht durch eine für jeden Menschen gültige Maßnahme vermeiden. Sturzprävention ist dann am wirksamsten, wenn die Maßnahmen den individuellen Bedürfnissen und körperlichen Gegebenheiten der einzelnen Person angepasst werden.

Was passt für mich am besten?

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die individuell passende Lösung im Bereich der Sturzprävention zu definieren. Letztendlich ist es bedeutsam, dass Jeder und Jede für sich herausfindet, ob er/sie sich beispielsweise in einer Bewegungsgruppe wohlfühlt oder sich lieber von einer Fachperson individuell begleiten lässt. Auch ob man gezielt normale Alltagssituationen als Training nutzen möchte, ob man alle Stolperfallen beseitigen oder diese doch ganz bewusst ins Training mit einbauen möchte, bleibt einem selbst überlassen.

- Bewegung: Um Stürze zu vermeiden, wird es gerade mit zunehmendem Alter immer wichtiger, sich zu bewegen: Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination bleiben erhalten bzw. werden trainiert.

- Sichere und angenehme Lebensumgebung schaffen: Eine (sturz-) sichere Wohnung bedeutet einen großen Zugewinn an Sicherheit und Lebensqualität.

- Hilfsmittel verwenden: Diese können zu mehr Sicherheit im Alltag beitragen. Auch der Umgang mit einem Hilfsmittel will gelernt sein.

- Ausgewogene Ernährung: Diese beeinflusst die Funktionen von Muskeln und Gehirn. Lebenswichtige Nährstoffe wie Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine sind für die Erhaltung der Muskulatur und der kognitiven Fähigkeiten (z.B. Aufmerksamkeit und Konzentration) besonders wichtig! Außerdem brauchen alle Körperzellen zur Erhaltung ihrer Funktion ausreichend Wasser, sodass die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.

- Mit allen Sinnen: Die regelmäßige Nutzung aller Sinnesorgane und kognitiver Fähigkeiten ist wichtig, damit Unachtsamkeiten reduziert und somit Stürze vermieden werden können.

Noch mehr Tipps zur Umsetzung für ein selbstbestimmtes Älterwerden gibt es in der Broschüre LEBENSWERT ÄLTER WERDEN.