Lebenswert älter werden

Unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag, 18.09.2021 nach langer, coronabedingter Durststrecke, endlich wieder ein Vernetzungstreffen statt.

Am Impulsvormittag nahmen die in Vorarlberg im SeniorInnenbereich tätigen Bewegungsgruppen-LeiterInnen teil. In Kooperation mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) war das Treffen ein voller Erfolg. Mario Amann, Geschäftsführer von Sicheres Vorarlberg begrüßte die Anwesenden und verdeutlichte einmal mehr die Wichtigkeit eines umfangreichen Bewegungsangebotes für SeniorInnen im Land. Es sei immens wichtig, jetzt auch Mut zu machen und nach vorne zu schauen, was an Programmen für SeniorInnen wieder umsetzbar seien.