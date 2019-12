Lebensretter aus Rankweil geehrt

Markus Mayr und Thomas Lins von der Rankweiler Feuerwehr wurden von Bundeskanzlerin Bierlein anlässlich der Lebensretter Gala 2019 für Einsatzkräfte in Wien ausgezeichnet.

Die beiden Feuerwehrleute haben einem Rankweiler das Leben gerettet: Norbert Nesensohn war neben in seiner Wohnung neben dem Adventskranz mit angezündeten Kerzen eingeschlafen. Nach einer gewissen Zeit fing der Adventskranz Feuer und setzte in Folge die gesamte Wohnung unter Rauch. Einsatzleiter Markus Mayr und Thomas Lins, Mitglied des Atemschutztrupps, retteten Norbert in letzter Sekunde aus der verrauchten Wohnung. Ohne ihr rasches Eingreifen wäre Norbert sehr wahrscheinlich ums Leben gekommen.