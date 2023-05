Lebensmittelpreise, das Erbrecht und grüne Stadtpolitik

Die Gäste am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“: Wirtschafskammer-Spartenobmann für den Lebensmittelhandel Julius Moosbrugger, Feldkirchs Grünen-Stadtrat Clemens Rauch und der Erbrechtsexperte Mag. Martin Schüssling.

Der Spartenobmann für den Lebensmittelhandel in der Vorarlberger Wirtschaftskammer Julius Moosbrugger spricht am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“ über die aktuellen Lebensmittelpreise und die Selbstregulierung des Handels. Erst am Dienstag sprach sich Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger einmal mehr für eine transparente Wertschöpfungskette aus. Er könne sich eine Preisdatenbank vorstellen. Vor seinem Besuch in „Vorarlberg LIVE“ sagte der Wirtschaftskammer-Fachgruppenobmann in den VN: „Dass Positionen weit auseinanderliegen und es teilweise ein bisschen schwierig ist, Verständnis aufzubringen, liegt vielleicht auch daran, dass die Situation eine sehr komplexe ist.“