Lebensmittel sind zu gut für die Tonne

Das Team vom Offenen Kühlschrank sammelt kreative Reste-Rezepte.

Dornbirn. „Nimm und bring“ lautet das Motto des Offenen Kühlschranks in der Stadtbibliothek Dornbirn. Gerade in den Sommermonaten ist der Kühlschrank immer gut gefüllt. Zum einen leeren Familien ihren eigenen Kühlschrank vor dem Urlaub und bringen zu viel Gekauftes vorbei. Zum anderen finden regelmäßig Ernteüberschüsse von Birnen bis Zucchini ihren Platz im Kühlschrank oder im offenen Regal daneben.

Neben der Rettung wertvoller Lebensmittel verfolgt das fünfköpfige Team des Offenen Kühlschranks weitere Ziele, verteilt Überschüsse eines Caterers, beteiligt sich an Veranstaltungen und möchte vor allem zum Umdenken anregen. Auch Lebensmittel können „upcycelt“ werden und aus Resten kann allerlei Leckeres gezaubert werden. „Mein liebstes Reste-Rezept“ heißt die neue Aktion des Offener-Kühlschrank-Teams. „Wir möchten die Bevölkerung einladen, uns ihr liebstes Resterezept per Mail zu schicken oder in der Stadtbibliothek abzugeben. Einsendeschluss ist der 11. Oktober“, informiert Ingrid Benedikt.