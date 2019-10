Lebensmittel sind kostbar

Die Initiative Offener Kühlschrank in Dornbirn feierte das 1-Jahres-Jubiläum

So konnte Ingrid Benedikt als Hauptverantwortliche eine Vielzahl an interessierten Leuten und Prominenz begrüßen. „Angefangen hat alles mit einer Fahrt nach Bern und der anschließenden Projektwerkstatt im Kindergarten Wallenmahd“, leitet Benedikt das Geburtstagsfest ein. Es sei ein Glücksfall, dass sie mit der Bibliothek in Dornbirn einen Ort gefunden hätte, bei welchem tagtäglich ganz unterschiedliche Zielgruppen aus und ein gehen. Erika Schuster als eine der Damen des Teams hätte vor einem Jahr sofort einen Kühlschrank zur Verfügung gestellt. Elisabeth Fasching , Nadine Maier und Christl Halfer um nur einige zu nennen, helfen tatkräftig mit. Beim Informieren am Marktplatz, beim Präsentieren auf Veranstaltungen oder bei der Zusammenarbeit mit Schulen.

Der Anlass wurde zudem genutzt um die Spende des Kiwanis-Clubs entgegen zu nehmen. We serve the children of the world laute eines der Grundprinzipien des überregional aktiven Vereines. „Und was können wir da Besseres tun, als den Kindern eine intakte Umwelt zu hinterlassen“, meint Manfred Hagen als Präsident der Kiwanis. Er ergänzt: „Mit jedem geretteten und nicht weggeschmissenen Lebensmittel sparen wir CO² ein.“ Sie würden Menschen unterstützen, die sich gesellschaftlich und sozial engagieren. Ja, es braucht Menschen, die eine Idee in die Hand nehmen und umsetzen. Ingrid Benedikt ergänzt: „Und, es braucht auch Menschen, die einem das Vertrauen schenken und hinter den Verantwortlichen stehen.“ So entstehen viele neue, kleine Netzwerke mit Gleichgesinnten, die etwas in Bewegung bringen.