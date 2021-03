Lebensmittel für die Menschen in Senegal

Aufgrund politischer Unruhen startet „Wissen macht Stark“ eine Großaktion mit Lebensmittelpaketen.

Dornbirn. Die Situation im Senegal ist angespannt – die Menschen leiden nicht nur unter den Folgen der Coronakrise, sondern seit einigen Tagen wird das Land von schweren Unruhen erschüttert. Auslöser für die Ausschreitungen ist die Festnahme des Oppositionsführers Ousmane Sonko. In der Hauptstadt Dakar und in anderen Städten des Landes kam es zu Plünderungen und Ausschreitungen, bei denen Berichten zufolge mehrere Menschen starben. „Wir haben einen Anruf aus MBalling erhalten, der uns in Schock und Sorge versetzt hat“, erzählt die Dornbirnerin Natalie Moosmann, die mit ihrem Verein „Wissen macht Stark“ Bildungs- und Sozialprojekte im Senegal umsetzt.