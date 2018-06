Lebenshilfe Vorarlberg wählte neue Präsidentin

Bei der 47. Jahreshauptversammlung der Lebenshilfe Vorarlberg wurde Adriane Feurstein von den anwesenden Mitgliedern einstimmig zur neuen Lebenshilfe-Präsidentin gewählt

Rankweil/Götzis „Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für ihr Vertrauen und freue mich schon auf die bevorstehenden Aufgaben als neue Präsidentin. Mein Ziel ist unter anderem die selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen“, so die Ärztin.

Eine der Hauptaufgaben des Vereins der Lebenshilfe Vorarlberg ist die Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörigen. Die zentralen Themen sind dabei die Sozialraumorientierung und die Inklusion, also die selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft.

Der Verein unterstützt maßgeblich eine Reihe von Dienstleistungen der Lebenshilfe GesmbH. Beispiele dafür sind die unterstützte Kommunikation, das Beratungsangebot oder die Selbstvertretungsarbeit. Die Mieteinnahmen, die aus der Vermietung der Gebäude an die Lebenshilfe GesmbH resultieren, werden in die Sanierung der Gebäude investiert.

„Damit Menschen mit Behinderungen ganz selbstverständlich dazugehören, müssen noch mehr bauliche, sprachliche, aber auch Barrieren in den Köpfen abgebaut werden. Es sollten Arbeitsplätze am allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen werden, die eine angemessene Entlohnung sowie eine gesetzliche Kranken- und Pensionsversicherung ermöglichen“, erklärt Selbstvertreter und Vorstandsmitglied Klaus Brunner.

„Um selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen umzusetzen, braucht es eine Vielfalt an verschiedenen Wohnmodellen. Nur so können die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Person berücksichtigt werden“, erklärte auch Andreas Dipold, Leiter des Geschäftsbereichs Wohnen. Dafür seien neue Wohnformen entwickelt worden, wie beispielsweise Angebote in gemeinnützigen Anlagen. Zudem werden in bestehenden Lebenshilfe-Häusern gezielt kleinere Einheiten für mehr Privatheit geschaffen. LOA