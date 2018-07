Lebenshilfe vergibt Forschungspreise für Inklusion

Graz (dk). Für herausragende Masterarbeiten und Dissertationen zum Thema Inklusion hat die Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg erstmals Forschungspreise vergeben.

Heuer wurden die PreisträgerInnen am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft in Graz geehrt. Je 1000 Euro für ihre Leistungen bekamen Manuel Juric (Masterarbeit über Stressbewältigung im Berufsfeld der Behindertenbetreuung), Ute Hörtenhuber und Mona Maryam Pehlivan (gemeinsame Masterarbeit über Inklusion in der Elementarpädagogik) und Lisa Paleczek (Dissertation über die Qualität inklusiver Bildung in österreichischen Schulen). Sie erhielt für ihre herausragende Dissertation zusätzlich einen Förderpreis. Mona Maryam Pehlivan (Foto 4. v.l.) geb. Winkler ist in Bludenz geboren und aufgewachsen, verheiratet mit Julian Pehlivan, studierte in Wien und Graz und arbeitet derzeit im Schulhaus Mäder.