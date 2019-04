Lebenshilfe auf der „Schau!“

Die LebensART präsentiert ihre hauseigene Kollektion

Götzis Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr ist die Lebenshilfe wieder auf der SCHAU! in Dornbirn zu finden. Dieses Mal an einem gemeinsamen Stand, der AKBuchSCHAU.

Jürgen Urdl vom Loackerhuus in Götzis ist mit einem Verkaufsteam vor Ort und präsentiert die lebens.ART Edition. „Wir haben wieder eine wunderbare Auswahl an Osterartikeln“, schwärmt Urdl. „Bei dieser Form der Serienarbeit werden die Produkte so gestaltet und gefertigt, dass möglichst viele Menschen ihre Fähigkeiten einbringen und auch neue entwickeln können. Von der kreativen Gestaltung der Motive, über die einzelnen Produktionsschritte, bis hin zum Verkauf bietet die Produktserie der „lebens.ART Edition“ damit auch mehr Möglichkeiten der Teilhabe für alle Beteiligten. Das macht sie besonders wertvoll“, so Urdl.