Lebensgefahr: YouTuber fliegt ohne Sicherung mit dem Hängegleiter

US-Videoblogger Chris Gursky vergisst vor seinem Flug mit dem Hängegleiter in der Schweiz seine Sicherung einzuhängen.

Absolute Lebensgefahr

“Houston, we have a problem”, kommentiert er später locker in seinem Video. Während des Flugs selbst dürfte ihm allerdings etwas anders zu Mute gewesen sein. Krampfhaft klammert er sich mit seinen Händen am Hängegleiter und am Piloten fest. Auch dieser bemerkt rasch, dass sein Begleiter in absoluter Lebensgefahr schwebt und versucht so schnell wie möglich zu landen. Kurz vor der Landung verlassen Chris jedoch seine letzten Kräfte. Er stürzt zu Boden und bricht sich dabei ein Handgelenk. Auf den Piloten werden nun rechtliche Konsequenzen zukommen.