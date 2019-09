Lebensgefährlich: Tödlicher Gehirnwurm entdeckt

Auf der Ferieninsel Mallorca ist ein Parasit entdeckt worden, der sich ins Hirn fressen und Menschen töten kann.

Der gefährliche Ratten-Lungenwurm (Angiostronggylus cantonensi) wurde bereits zweimal in Igeln entdeckt. Der Parasit galt bisher in Europa als ausgesprochen selten. Laut „Mallorca Zeitung“ handelte es sich um die ersten Funde auf Mallorca und überhaupt erst die zweite Entdeckung in Europa. Schnecken sind bei der Übertragung zwischen Igel und Mensch Zwischenwirte der Parasiten. Deshalb sei der Verzehr des Fleisches auch so gefährlich. Der Wurm, der sich bis ins Gehirn frisst, kann dort eine Hirnhautentzündung auslösen. Symptome sind: Starke Kopfschmerzen, Meningismus und neurologische Ausfälle.