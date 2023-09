Lebensfreude durch Bewegung und Lachen

Andrea Bodemann-Greber engagiert sich seit elf Jahren beim Kneipp Aktiv-Club Dornbirn.

„Ich hatte beruflich die Möglichkeit an einer Ausbildung teilzunehmen, deren Ziel es war, die Selbständigkeit von älteren Menschen so lange wie möglich zu erhalten. Nach dieser Ausbildung war der Wunsch in mir geweckt, das Gelernte umzusetzen und diese Möglichkeit bot mir der Kneipp Aktiv-Club Dornbirn“, erinnert sie sich zurück. Einmal in der Woche (jeweils am Donnerstag von 8:30 bis 9:30 Uhr) leitet sie eine Sitzgymnastikstunde. „Ich mag ältere Menschen sehr. Meine Großeltern habe ich nicht gekannt und irgendwie immer vermisst, jetzt habe ich viele Omas und Opas – und so schließt sich der Kreis“, erklärt sie lachend. Ein Highlight bei jeder Kurseinheit ist für die 59-Jährige, wenn ihre Gruppe nicht nur den Körper und Geist bewegt, sondern, wenn auch herzhaft gelacht wird. „Dann war es für mich eine tolle Stunde, denn Lachen ist gesund und tut uns allen gut“, betont sie. Und weiter: „Die Gemeinschaft, die sich in der Gruppe bildet, das ehrliche Interesse am anderen das rührt mich immer wieder und bedeutet für mich auch Glück.“ Für sich persönlich hat sie vor Jahren Yoga entdeckt, „es ist gut für meinen Körper und auch für meinen Geist.“