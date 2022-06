Lebendige Tracht im Überblick

Ulrike Bitschnau vom Landestrachtenverband sprach bei "Vorarlberg LIVE" über das neue Buch "Trachten in Vorarlberg".

Trachten haben in Vorarlberg eine lange Tradition. Ulrike Bitschnau, ihres Zeichens Obfrau des Landestrachtenverbandes, sprach mit Moderatorin Birgit Entner-Gerhold über das neue Buch "Die Trachten in Vorarlberg".

An die 50 Trachten gibt es in Vorarlberg, von den traditionellen der Talschaften bis zu den erneuerten des Rheintals und Walgaus. Sie alle finden sich wieder im Buch "Trachten in Vorarlberg", welches Ulrike Bitschnau, Landesobfrau des Landestrachtenverbandes Vorarlberg, in "Vorarlberg LIVE" präsentierte.