Lebendige Beziehungen stärken

Die pro mente Vorarlberg legt ihren Jahresbericht 2019 vor. Vor und nach Corona gilt es, lebendige Beziehungen zu stärken. Der Titel des Jahresberichts "Lebendige Beziehungen" ist Programm.

Die pro mente Vorarlberg bietet im Auftrag der Landesregierung seit 30 Jahren ambulante sozialpsychiatrische Betreuung, Krisenhilfe und Prävention an. Menschen von 6 bis 99 Jahren werden in Beratungsstellen, Werkstätten, Tageszentren, Wohngemeinschaften und dem sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) betreut. Die Herausforderung während der Pandemie aktiv in Beziehung zu bleiben war groß. Daher setzten auch die Mitarbeiter der pro mente Vorarlberg in der Zeit der Krise auf moderne Medien. Mittels Onlineberatung oder intensiven telefonischen Gesprächen wurden die Beziehungen zu den Menschen aufrecht gehalten und ergänzen auch weiterhin das Portfolio. Geschäftsführerin Margarete Laschalt-Schweigkofler: „Wohlwollende Beziehungen sind ein Schlüssel in der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen“.