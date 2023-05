Leben retten – zwei weitere Defibrillatoren in Lochau

Die Gemeinde Lochau hat zum Schutz der Menschen zwei Defibrillatoren (kurz: Defi) angeschafft.

Die neu installierten Geräte befinden sich beim Strandbad und beim Hafengebäude in Lochau.

Weitere Geräte gibt es in Lochau in der Landesberufsschule in Schloss Hofen, im Pfarrheim sowie bei der OMV Tankstelle.